Manley e gli altri : ecco chi sono gli eredi : Manley ha guidato il marchio Jeep dal 2009. Come aveva detto il presidente John Elkann, si è optato per una soluzione interna

Marchionne - l'uomo che ha cambiato la Fiat : disse «sono stanco» - nessuno gli credette | Lascia a Manley| Le sue condizioni di salute | Il video : I 14 anni al Lingotto: dal sì di Obama per Chrysler al no di Merkel per Opel. La battaglia dei referendum a Mirafiori e Pomigliano: «Voi parlate di me, di Elkann, degli Agnelli, ma la Fiat significa innanzitutto decine di migliaia di posti di lavoro e di azionisti»