Manchester United | Mourinho scontento del mercato | Vorrei altro

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Così la squadra non è da titolo - servono rinforzi' : In Inghilterra è certamente il Liverpool la regina del mercato, con gli arrivi di Alisson, Keita, Fabinho e Shaqiri. Il Manchester City ha risposto con Mahrez, mentre Jorginho è stato il primo ...

ICC - stanotte su Sky Sport : Juventus-Bayern - Roma-Tottenham e Milan-Manchester United : Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventa Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento dell’evento. Un evento itinerante, con le 27 partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia, a Lecce), Stati Uniti e Singapore. In campo 18 tra le migliori squadre d’Europa, tra cui 4 italiane: Juventus, ...

Come vedere in streaming Milan–Manchester United della International Champions Cup : È la prima partita del Milan nel torneo estivo con le più forti squadre d'Europa: per vederla toccherà però svegliarsi molto presto The post Come vedere in streaming Milan–Manchester United della International Champions Cup appeared first on Il Post.

Probabili Formazioni Milan-Manchester United - International Champions Cup 26-07-2018 : Nonostante il cambio di proprietà e i nuovi cambiamenti che hanno portato agli adii di Fassone e Mirabelli, il Milan è volato negli Usa per giocare l’International Champions Cup 2018, evento per capire le condizioni della squadra con squadre di primissimo livello, tra cui il Manchester United di Mourinho. Milan-Manchester United si affronteranno giovedì 26 luglio alle ore 05:00 (ora italiana), le due squadre vogliono dimostrare ai ...

Probabili formazioni/ Milan Manchester United : quote e orario - le ultime novità live (ICC) : Probabili formazioni Milan Manchester United: quote e orario, le ultime novità sui giocatori chiamati titolari stanotte per la International Champions Cup. Romero giocherà?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:17:00 GMT)

Il Manchester United insiste su Perisic - la richiesta dell'Inter è 90 milioni di euro : Uno dei protagonisti del Mondiale di Russia con la maglia della Croazia è stato sicuramente l'esterno dell'Inter Ivan Perisic: decisivo nella semifinale contro l'Inghilterra con una rete e l'assist per il gol vittoria di Mandzukic, tanto da essere eletto migliore in campo dalla Fifa, il giocatore si è messo in mostra anche in finale segnando un gran gol per il momentaneo 1-1 e chiudendo la competizione con tre reti totali. Ora Perisic è in ...

MALCOM ALLA ROMA? BARCELLONA AD UN PASSO/ Ultime notizie : ci prova anche il Manchester United? : MALCOM ALLA Roma: affare saltato. Ultime notizie: cancellato il volo che alle 23.00 l'avrebbe visto atterrare all'aeroporto di Ciampino. Il BARCELLONA si inserisce e supera i giallorossi.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:06:00 GMT)

Amichevole Milan-Manchester United : giovedì la partita in diretta tv su Sky : Il Milan è sbarcato negli Stati Uniti per la tournée estiva. I rossoneri, dopo la prima parte di preparazione, saranno chiamati a disputare una serie di amichevoli, valevoli per l’International Champions Cup [VIDEO]. Il primo avversario della squadra di Gennaro Gattuso sara' il Manchester United di José Mourinho. L’appuntamento con la partita è fissato per domani mercoledì 25 luglio alle ore 20.05 allo StubHub Center di Los Angeles, ovvero ...

Amichevoli : Liverpool ok - stop Manchester United : Tempo di Amichevoli pre-campionato anche per i top club europei. Ieri l'Ajax ha pareggiato 1-1 a Walsall contro il Wolverhampton. Il gol di Van de Beek, centrocampista del 1997 cresciuto in casa, nel ...

Inter - arriva offerta del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : Ivan Perisic si sta godendo le meritate vacanze dopo il grande Mondiale disputato con la maglia della Croazia. L'esterno dell'Inter è stato uno dei principali protagonisti, con tre gol all'attivo, di cui uno in semifinale contro l'Inghilterra e uno nella finale contro la Francia. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei grandi top club europei. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha sottolineato ...

Manchester United - Mourinho tenta il doppio clamoroso colpo : Sta lavorando a un doppio colpo il Manchester United che punta a Robert Lewandowski e Thiago Alcantara del Bayern Monaco. E’ quanto sostiene il britannico ‘Independent’ secondo il quale le trattative tra i due top club stanno andando avanti, ma sullo sfondo la squadra di José Mourinho continua a cullare il sogno di portare all’Old Trafford il gallese Gareth Bale anche se la partenza di Zidane e l’arrivo sulla panchina del Real Madrid di ...

Manchester United su Perisic : offerto all'Inter Darmian più conguaglio : L'Inter è stata una delle protagoniste, almeno fino a questo momento, di questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri a giugno sono riusciti a chiudere il bilancio in pareggio, realizzando quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze senza sacrificare alcun big sul mercato, ma cedendo solamente calciatori in esubero e giovani talenti della Primavera. Adesso bisognera' stare attenti a resistere agli ulteriori assalti dei top club europei ai ...