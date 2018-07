Manchester City | Guardiola | ' Pjanic non ci interessa'

Probabili formazioni/ Manchester City Liverpool : quote e orario - le ultime novità live (ICC) : Probabili formazioni Manchester City liverpool:quote e orario, ecco le ultime novità live su chi scenderà in campo stanotte per la International Champions Cup.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:31:00 GMT)

Pjanic al Manchester City? Ecco il commento di Guardiola : Sono ore calde sul calciomercato dell Juventus, una situazione da chiarire riguarda sicuramente il futuro del centrocampista Pjanic. “Pjanic? È un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa”. Parole e musica di Pep Guardiola, il quale durante una conferenza stampa del suo Manchester City, ha chiuso definitivamente alla possibilità dell’arrivo del regista bianconero ai ...

All Or Nothing : Manchester City - la docuserie Amazon Prime Video : SCOPRI DI PIU' SULLE SERIE TV Arriva All Or Nothing: Manchester City , la docuserie Prime Original che debutterà in esclusiva su Amazon Prime Video venerdì 17 Agosto. All or Nothing: Manchester City è ...

Girona - occhi su un centrocampista del Manchester City : Il Girona punta Brahim Diaz : secondo Sport , il club spagnolo vuole il prestito del giovane centrocampista del Manchester City .

Guardiola non vuole un Jorginho-bis : il piano del Manchester City per Pjanic : Lo stesso Guardiola si è esposto in prima persona: come rivelato da La Gazzetta dello Sport , il tecnico ha telefonato a Pjanic , una mossa importante per provare lo sprint decisivo. CONVINCERE LA ...

Mercato Juve - il Manchester City chiama Pjanic : pronti 100 milioni : Dopo il Chelsea, anche i Citizens fanno sul serio per il centrocampista bianconero: sul piatto un'offerta da 8 milioni a stagione

Calciomercato Juventus - il Manchester City ‘cotto’ di Pjanic : pronta una cifra monstre per rubare il centrocampista ai bianconeri : Miralem Pjanic nelle mire del Manchester City e di Guardiola: Pep lo vorrebbe a tutti i costi nella suo club, ecco l’offerta che potrebbe tentare i bianconeri Dopo la stupenda stagione disputata indossando i colori bianconeri, Miralem Pjanic potrebbe andare via dalla Juventus. L’interesse per il centrocampista in questa sessione di mercato si fa sempre più pressante da parte degli altri club e soprattutto da uno in particolare. ...

ICC - Manchester City k.o. di rigore. Il primo match va al Borussia Dortmund : TORINO - Un rigore trasformato da Goetze al 28' del primo tempo permette al Borussia Dortmund di battere il Manchester City nel primo match dell' International Champions Cup disputato al Soldier Field ...

Manchester City - Guardiola : “Jorginho voleva seguire Sarri” : Sembrava ad un passo il trasferimento al Manchester City poi l’inserimento del Chelsea che si è assicurato le prestazioni di Jorginho. “Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di andare nel club in cui vogliono andare – afferma Guardiola in conferenza stampa a Chicago alla vigilia dell’esordio nell’International Champions Cup contro il Borussia Dortmund -. Sarebbe stato un errore sia per lui ...

Manchester City - Guardiola ammette : “deluso dal no di Jorginho? Affatto - meglio che non sia arrivato” : L’allenatore del Manchester City si è soffermato sul mancato arrivo di Jorginho, esprimendo il proprio pensiero sulla vicenda “Non sono deluso dal suo passaggio al Chelsea. Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di passare al club in cui vogliono andare“. L’allenaotre del Manchester City, Pep Guardiola, si esprime così sul mancato arrivo di Jorginho, che ha preferito seguire Sarri al Chelsea. ...

