“Mamma vado a fare un giro” Poi scompare nel nulla e la paura cresce di ora in ora

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Ha saluto la madre. Il sorriso di sempre e nessun’ombra sul viso. Indossava un paio di scarpe da corsa, dei pantaloncini e un reggiseno sportivo nero. Era uscita per coltivare la sua grande passione, la corsa, e liberare i pensieri. Succedeva mercoledì pomeriggio ma da quella corsa non è mai più tornata. La polizia sta cercando Mollie Tibbetts, studentessa universitaria di Brooklyn – Iowa – di 20 anni, a tappeto battuto da quasi una settimana: anche con l’aiuto dei residenti della zona, è stato controllato ogni angolo della zona, ma di lei non è stata trovata la minima traccia.E mentre la famiglia e il fidanzato Dalton, disperati, non riescono a trovare una sola ragione per la quale Mollie avrebbe dovuto sparire volontariamente, gli investigatori della Contea di Poweshiek, in collaborazione con l’università e società di social media, stanno scandagliando a fondo i suoi ...