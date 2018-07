“Mamma | vado a cogliere le more” e quello che le capita poco dopo è terribile Una triste

caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Fa impressione la storia di questa bambina, in vacanza sul Delta del Po con i genitori e tre fratelli, che si è allontanata da loro permore selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada, ed è stata investita da una vettura che procedeva sulla carreggiata. La piccola di 4 anni, di nazionalità tedesca, è mortal’investimento ai lati di una strada nella frazione di Boccasette a Porto Tolle (Rovigo). Sul posto sono intervenuti i sanitari del suem 118 dell’Azienda Ulss5, e successivamente la bambina è stata trasportata in elisoccorso a Rovigo, ma le sue condizioni, nonostante gli sforzi di medici e infermieri, si sono rivelate disperate, ed è deceduta. Una vicenda che ricorda terribilmente quella del piccolo di 3 anni morto nei pressi di Vicenza. Il corpicino senza vita del bambino è stato trovato in un canale artificiale, il “Vica” a ...