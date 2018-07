Mamma alta mezzo metro | ma ha messo al mondo 2 gemelli Video | Melissa Davert con la fede

Mamma in auto si ribalta con il bimbo di un anno : Mamma e figlio, auto si ribalta in via Menotti auto si ribalta, grande paura per la Mamma e il figlioletto che vi erano all'interno. La donna, 35 anni, incinta, ha perso il controllo della vettura , ...

Siena - bimba di 3 anni cade nel pozzo a 7 metri : la Mamma si tuffa e le tiene la testa alta : bimba cade in pozzo nel Senese, salvata dalla mamma e da un passante. La donna l'ha tenuta con testa sollevata, l'uomo le ha recuperate entrambe. La bambina sta bene, solo una leggera ipotermia.Continua a leggere

Atletica - Larissa Iapichino : “Il 6 - 38 è tanta roba. Ma che strano saltare più di Mamma…” : Ha solamente 15 anni ma è già una stella dell’Atletica italiana. Larissa Iapichino ha questo sport nel sangue, quello di papà Gianni, ex astista, e quello di mamma Fiona May, campionessa nel salto in lungo. Larissa ha scelto la via di mamma e i risultato le stanno dando ragione. Negli scorsi giorni, infatti, ai Campionati Italiani U18, la giovane atleta ha saltato 6,38m: primato nazionale tra le allieve del primo anno e quarta prestazione ...

