Maltempo | nell’alessandrino da maggio 500 mila euro danni

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Iprovocati alle aziende agricole dell’alessandrino dai violenti nubifragi che hanno colpito la zona dasuperano i 500. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia, oggi in Commissione. Valmaggia ha quantificato anche ialle infrastrutture irrigue del Consorzio sinistra Stura di Demonte nel cuneese, che che ammontano a circa 300, e alle strutture degli alpeggi in alta Val Sesia nel vercellese, che sono di circa 260, in questo caso per eccesso di neve. In giugno si sono aggiunti iper le grandinate a Busca, nel cuneese, per circa 35. “Nel caso in cui gli ultimi accertamenti di luglio non rilevassero ulteriori di– ha detto Valmaggia – la Giunta regionale chiedera’ al Ministero delle politiche agricole e forestali il riconoscimento dell’esistenza del carattere ...