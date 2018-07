Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio.Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di ‘temporali forti” ed ha valore dalla ...

Maltempo - forte vento a Taranto : allarme per le polveri dell’Ilva tra le case - gente chiusa in casa. “E domani sarà ancora peggio” : Il forte vento provocato dal Maltempo di oggi ha trascinato le polveri dai parchi minerali dello stabilimento Ilva di Taranto tra le abitazioni, generando preoccupazione tra i cittadini, che hanno postato foto e video definendo lo scenario “infernale“. Ma e’ quella domani la giornata segnalata dall’Arpa Puglia, sul proprio sito, come Wind day, quando il forte vento spira da nord ovest (area industriale) disperdendo le ...

Ancora Maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Maltempo - Coldiretti Venezia : “Colpita ancora la riviera del Brenta” : A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai chicchi di grandine paragonabile a ...

Maltempo : Coldiretti Venezia - colpita ancora la Riviera del Brenta : Padova, 10 lug. (AdnKronos) – A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la Riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai ...

Mondiali - ancora Maltempo : Sochi semi allagata dopo il nubifragio : dopo la vittoria della Francia, contro l’Uruguay, in Russia si pensa già a domani. La città costiera di Sochi, che domani ospiterà la partita dei quarti di finale Russia-Croazia, è rimasta parzialmente allagata in seguito a un violento nubifragio. Lo riportano i media russi. A causa del maltempo, la nazionale croata ha dovuto cambiare sede degli allenamenti. L'articolo Mondiali, ancora maltempo: Sochi semi allagata dopo il nubifragio ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - stato di attenzione per criticità idrogeologica : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – ancora temporali, anche di forte intensità, interesseranno il Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha diramato poco fa un avviso di criticità dichiarando lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio. L’Avviso è valido dalle 14.00 di oggi alle 24.00 di ...

Maltempo - ancora un nubifragio a Moena : corsi d’acqua sotto osservazione : Un nuovo nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Moena, il paese della val di Fassa colpito ieri da una forte ondata di Maltempo. I corsi d’acqua sono monitorati dai vigili del fuoco per evitare nuove inondazioni nel centro del paese. La pioggia di oggi era prevista da Meteotrentino. L'articolo Maltempo, ancora un nubifragio a Moena: corsi d’acqua sotto osservazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - forte Maltempo e ancora più freddo al Sud per altri tre giorni : grandinate e tornado in agguato [MAPPE] : 1/17 ...

Ragusa - ancora Maltempo : anche oggi allerta meteo gialla : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un'allerta meteo gialla su tutta l'isola per oggi 20 giugno.

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte Maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...