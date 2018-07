Macron sulla graticola tenta la difesa | Sono stato tradito

Un summit a Roma con gli Usa. Il piano di Conte sulla Libia per arginare l’influenza di Macron : Una conferenza sulla stabilizzazione politica della Libia da tenere nel prossimo autunno in Italia. Come quella di Parigi, ma più di quella di Parigi. L’annuncio è arrivato ieri da Giuseppe Conte al termine del vertice Nato di Bruxelles e l’obiettivo è certamente ambizioso: riunire attorno al tavolo una serie di attori dal peso specifico superiore ...

Perché Macron è attapirato sulla riforma dell'Eurozona dopo il Consiglio Ue : Tutto rinviato a dicembre, nessuna decisione ieri all'Eurosummit sulla riforma della governance economica dell'Ue, compreso bilancio comune , dossier cui teneva Macron, e ministro unitario delle ...

Migranti : l'intesa Ue è solo sulla carta - nuovo scontro tra Conte e Macron : BRUXELLES - L'accordo sui Migranti faticosamente raggiunto tra i 28 nella lunga notte di trattative si rivela alle prime luci dell'alba di Bruxelles per quello che è: un'intesa per salvare la faccia ...

Salvini attacca Macron : "Fa il matto - è ai minimi"La S.Sede : no a politica sulla pelle dei migranti : Secondo monsignor Becciu "una chiarezza sull'argomento era necessaria ma che si utilizzino le navi cariche di esseri umani perfar avanzare posizioni politiche è inaccettabile".

Papa Francesco riceve Macron in Vaticano/ Santa Sede : “Inaccettabile fare politica sulla pelle dei migranti” : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano: diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:19:00 GMT)

La figlia di Brigitte Macron in un documentario sulla madre : "Emmanuel e mia madre sono una visione d'amore" : La figlia di Brigitte Macron ha rivelato come, all'età di nove anni, ha visto la madre di 39 anni innamorarsi del quindicenne Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière, 34 anni, è la più giovane dei figli della première dame francese, nata dal suo primo matrimonio. In un documentario televisivo su sua madre, Tiphaine ha descritto come Emmanuel Macron e la sua insegnante fossero "innamorati" poco dopo essersi incontrati ...

Scontro tra populismi sulla pelle dei migranti : Macron attacca Salvini per colpire Le Pen - fingendo superiorità etica sull'immigrazione : Una guerra tra populismi, italiano e francese, sulla pelle dei migranti. Da un lato, Matteo Salvini, sempre più dominus del governo gialloverde e 'guastatore' delle diplomazie europee. Dall'altro lato, Emmanuel Macron, che non ha una superiorità etica da rivendicare in tema di accoglienza, basti guardare i punti caldi di frontiera come Ventimiglia o Calais. Eppure il presidente francese rintuzza gli attacchi di Salvini, non si ...

Macron è riuscito a unire l'Italia sulla questione migranti - almeno sui social - : Emmanuel Macron , che ha definito 'cinica' l'Italia nel giorno in cui un esponente del suo partito ha definito 'vomitevole' la politica italiana sui migranti, è riuscito a fare quello che fino a ieri sembrava difficile: mettere d'accordo buona parte dell'Italia almeno per una volta, almeno sui social. E se è ovvio che i toni ...

