huffingtonpost

: Macron riceve Lavrov: un patto francorusso per risalire la china dall'affaire Benalla - HuffPostItalia : Macron riceve Lavrov: un patto francorusso per risalire la china dall'affaire Benalla - DanielBouaziria : RT @DanielBouaziria: il #Vaticano riceve delle #criminali #rapitori di #bambini una #guidice corte suprem con sua moglie coinvolgere il mio… - Camillamariani4 : RT @IOANNIS1234567: @Camillamariani4 Forse Macron riceve denaro dall'Arabia Saudita o dal Qatar per promuovere l'Islam radicale Il Qatar co… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sei in difficoltà interna? Gli scandali rischiano di travolgerti o comunque indebolire fortemente la tua credibilità agli occhi dell'opinione pubblica? E ancora? Non sai come uscire dal "pantano siriano", ovvero provi a rafforzare la tua presa sulla Libia? Nessun problema. Rivolgersi al Cremlino, e al "Garante" russo: Vladimir Putin. Vale per Donald Trump e oggi anche per Emmanuel. Il presidente francese ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergeyin un meeting a sorpresa in cui si è discusso della Siria. A renderlo noto è l'Eliseo.era accompagnato dal capo dell'esercito russo Valery Gerasimov, edal ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian. L'incontro ha avuto luogo all'Eliseo poche ore dopo che i due rappresentanti di Mosca avevano incontrato la cancelliera Angela Merkel e il suo ministro degli Esteri Heiko Maas a ...