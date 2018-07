Macron e Benalla sono amanti? La vera storia del body guard del Presidente francese

Macron rischia per lo scandalo Benalla : “è tutta colpa mia”/ Francia - mozione di sfiducia : il Governo traballa : Macron, lo scandalo Benalla inguaia il Presidente: Francia, rinviata la riforma costituzionale. Parlamento paralizzato, commissioni "scaricano" responsabilità sull'Eliseo(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:55:00 GMT)

Il caso Benalla un macigno sull’«esperimento Macron» : L’oscura vicenda del body guard che ha picchiato i manifestanti ed è stato coperto dall’Eliseo è stato un duro colpo al rapporto, mai solido, tra il Paese e il suo giovane presidente...

Caso Benalla - Macron : “Non è il mio amante e non ha codici nucleari. Ma mi sono fidato di lui” : Un mea culpa – “mi sono fidato di lui, se volete un responsabile è davanti a voi” – e una battuta con cui ha risposto ai pettegolezzi circolati negli ultimi giorni con il rischio però di rinfocolarli: “Alexandre Benalla non è il mio amante e non ha i codici nucleari“. Così secondo il Corriere della Sera il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato ai parlamentari della maggioranza riuniti alla Maison de ...

Scandalo bodyguard per Macron"Benalla non è il mio amante" : In Francia non si placano le polemiche e il Presidente smentisce - senza che gli sia richiesto - una presunta relazione gay con la guardia del corpo Segui su affaritaliani.it

Macron sul caso Benalla : «Il responsabile sono io» : Il presidente francese ha parlato infine dello scandalo che da qualche giorno agita la politica francese The post Macron sul caso Benalla: «Il responsabile sono io» appeared first on Il Post.

Caso Benalla - Macron : «L’unico responsabile sono io È stato un tradimento» : Il presidente francese sulla vicenda del «body guard» filmato mentre colpisce alcuni manifestanti: «Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento»

Caso Benalla - Macron è accerchiato. Ministri e vertici della polizia lo scaricano. “È il Watergate francese - deve chiarire” : I manifestanti picchiati mentre indossava il casco della polizia, quando avrebbe dovuto essere un semplice “osservatore”. La presenza sul pullman dei Blues, dopo la vittoria del mondiale, e quella durante la parata del 14 luglio per ricordare la presa della Bastiglia. A pochi giorni dallo scandalo. E poi i privilegi, dalla macchina con autista fino all’appartamento di funzione nella dependance dell’Eliseo in una delle ...

Guai per Macron dopo il caso Benalla - mozione di sfiducia contro Governo : I deputati dei Républicains presenteranno una mozione di sfiducia contro il Governo francese dopo lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per aver picchiato due manifestanti a Parigi lo scorso primo maggio. Ad annunciarlo è il capogruppo dell'opposizione repubblicana all'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale "l'esecutivo ha fallito".I gruppi d'opposizione ...