M5s vuol dare ai pm la libertà di intercettare

M5s - se Mura vuole veleggiare si dimetta : 22.20 "Se il deputato del M5S Andrea Mura ritiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini, presenti le dimissioni da parlamentare". Così in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sul parlamentare recordman di assenze e velista, secondo il quale "l'attività politica non si svolge solo in Parlamento, ma anche su una ...

L’ex ministro Padoan : “Il governo vuole punire l’economia - è la missione di M5s e Lega” : L'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan attacca l'esecutivo M5s-Lega: "La missione del nuovo governo è punire l'economia". Secondo il deputato del Pd l'obiettivo del governo è smantellare, "dall'Ilva al Jobs Act". E sul Decreto dignità voluto da Di Maio afferma: "La logica è quella della proibizione".Continua a leggere

"Tito Boeri vuole candidarsi con il Pd - si dimetta". Intervista al capogruppo M5s alla Camera - Francesco D'Uva : I nervi nelle stanze del Movimento 5 Stelle sono a fior di pelle e il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva perde la pazienza: "Pensiamo che Tito Boeri voglia candidarsi con il Pd. Lo dica e lasci l'Inps".Fino a giovedì mattina, a differenza della Lega, i grillini avevano lasciato aperto uno spiraglio al presidente dell'Inps. Ma l'audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro, con relativi attacchi a Luigi Di Maio e al governo, ha ...

Decreto dignità - M5s vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri : “Sue valutazioni politiche - non tecniche” : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.Continua a leggere

Sondaggi Politici/ Consenso Governo Lega-M5s ‘boom‘ - ma il 74% vuole comunque rimanere nell’Euro : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Lega-M5s consensi boom, ma il 74% vuole rimanere ancora nell'Euro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Dopo la polemica sul Dl Dignità - il M5s vuole 'fare pulizia' al Mef : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef, 'Sono sbalordito dal fatto che il Mef abbia reagito in quel modo', replica Di Maio da Matera, 'non è la parte politica ad aver inserito in relazione ...

Come e perché il M5s vuole ridurre - molto - l'apertura dei negozi nei giorni festivi : Il governo continua a cavalcare l'onda del cambiamento promessa, minacciata?, in campagna elettorale, il tema del giorno è il lavoro nei giorni festivi. Nello specifico un salto indietro nel tempo a ...

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5s contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

EMERGENZA RIFIUTI Il M5s di Olbia vuole vederci chiaro : 'Porteremo il caso a livello nazionale' : Interrogazione del M5S in Comune. Sulla mancata raccolta dei RIFIUTI a Olbia si scatena la bagarre politica. Ad accendere per primo le polveri della polemica è il Movimento 5 Stelle con un'interrogazione presentata in Comune. I consiglieri Roberto Ferinaio e Teresa Piccinnu chiedono all'...

Vitalizi - il M5s vuole tagliarli anche in Sicilia : Io senza il Vitalizio non avrei potuto mantenere la mia famiglia dopo aver rinunciato al mio lavoro per fare politica. Lo vogliono tagliare? Bene, finita questa legislatura mi farò mantenere, insieme ...

Vitalizi - M5s vuole tagliarli anche in Sicilia : “Costano 18 milioni l’anno. E li incassano gli eredi degli ex deputati” : Dopo la Camera dei deputati anche l’Assemblea regionale Siciliana. Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di delibera all’ufficio di presidenza per tagliare i Vitalizi sull’isola. Dove per la verità erano stati aboliti già nel 2012, quando i deputati regionali hanno cominciato a maturare il diritto a un assegno erogato solo dopo i 65 anni di età e solo su base del sistema contributivo. Ogni anno, però, rimangono da pagare i ...

Ministra Trenta non vuole tagliare gli F35 (come chiedeva il M5s) ma solo allungare i tempi : La Ministra Trenta dimentica le battaglie del M5S: il programma per l'acquisto dei 90 F-35 non verrà interrotto, ma solo spalmato in più anni. E intanto la Difesa non ha ancora pubblicato il Documento Programmatico Pluriennale sulle spese militari, che sarebbe dovuto uscire ad aprile.Continua a leggere

Lavoro : Di Maio - se si vuole annacquare norme Dl Dignità M5s sarà argine : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Il Parlamento è sovrano. Ho fatto parte di un gruppo di opposizione per 5 anni che chiedeva di modificare e di migliorare le norme. Se le modifiche vanno nell’ottica del miglioramento troveranno nel movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo se invece se si vogliono annacquare le norme che abbiamo scritto, se si vuole annacquare la norma sul gioco d’azzardo, sulle ...