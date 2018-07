M5S | Mura | falsità | ho rispetto Parlamento

Lo skipper Andrea Mura : “Io assenteista? Falso - il M5S mi ha abbandonato in mezzo al mare” : Il M5S ha chiesto le sue dimissioni. Ma il deputato Andrea Mura si difende: "A fronte di questa tempesta mediatica violentissima il Movimento mi ha ingiustamente abbandonato in mezzo al mare. Sono un navigatore solitario degli oceani, abituato ad affrontare con pazienza le burrasche più dure".Continua a leggere

M5S - Di Maio : “Mura? Deve dimettersi. Fare il deputato è un privilegio - giusto stare chiusi in Parlamento a lavorare” : “Non dovrebbe, doveva già” dimettersi. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, sul caso del parlamentare velista, Andrea Mura, eletto nelle fila M5s, al centro di polemiche politiche per le assenze alla Camera. Le sue “sono dichiarazioni che non solo sono inaccettabili, ma bisogna considerare che i parlamentari, incluso io, sono dei privilegiati, hanno un lavoro da privilegiati con uno stipendi da privilegiati. Sono i primi che ...

