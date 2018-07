M5S e Lega tentano il taglio dei vitalizi in Emilia ma il Pd li stoppa | ' Già aboliti'

Bersani sul Pd/ “Sperano che il governo M5S-Lega fallisca? Mi sento peggio - quella mucca diventa toro” : Bersani sul Pd: “Sperano che il governo M5s-Lega fallisca? Mi sento peggio, quella mucca diventa toro”. Le dichiarazionoi del deputato di Liberi e Uguali, rilasciate al programma In Onda(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:55:00 GMT)

Nomine Rai - lotta M5S-Lega per il Tg1 : è sfida tra Gomez e Sangiuliano : La battaglia dei telegiornali è cominciata. Ed è il Tg1 il bottino più pregiato, ragione di uno scontro sotterraneo e di tatticismi esasperati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ognuno deciso a piazzare il proprio candidato: Gennaro Sangiuliano per la Lega, Peter Gomez per il M5S....

SONDAGGI/ Il 45% di italiani è pronto a voltar le spalle a M5S e Lega : La Lega ha corrisposto alle aspettative degli italiani sul problema migranti, ma sul tema del lavoro, drammatico, biosgna vedere Salvini e Di Maio cosa faranno. CARLO BUTTARONI

Nomine Rai - la difficile partita a scacchi tra Lega e M5S : L'intesa sembra lontana per i vertici della tv di Stato. Venerdì la prossima riunione. Intanto oggi l'assemblea di Cdp è chiamata l'accordo di governo con la nomina di Alessandro Palermo come neo ad e ...

Di Battista - M5S - dice che la Lega deve restituire i 49 milioni : Roma, 24 lug., askanews, - 'Alcuni in rete mi chiedono dove siano i milioni intascati indebitamente dalla Lega. E che ne so io? Io so che devono restituirli punto, perché sono soldi della collettività.

Sondaggi - il M5S non guadagna un voto : boom della Lega di Salvini : A quasi cinque mesi dalle elezioni del 4 marzo 2018, chi voterebbero oggi gli italiani? Confrontando gli ultimi Sondaggi sulle intenzioni di voto ad eventuali nuove elezioni politiche, pubblicati nelle ultime...

TRIA ‘FRENA’ IL GOVERNO : MANOVRA LIGHT?/ Salvini - “oltre i numeri Ue” : Mef ‘accerchiato’ da Lega-M5S : MANOVRA Economica, TRIA ‘FRENA’ Di Maio e Salvini "no spese fuori da vincoli di bilancio". Ultime notizie, vicepremier M5s "nessuna contrapposizione col Mef": Lega, "oltre numeri Ue"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Laura Boldrini accusa : ‘Violenza contro di me? Colpa di M5S e Lega’ : Intervistata dall’Agi, la deputata di LeU, Laura Boldrini [VIDEO], si sfoga contro i ripetuti attacchi online subiti in questi ultimi anni. Secondo l’ex presidente della Camera, dietro alla violenza verbale e agli irripetibili insulti di cui è stata fatta oggetto, ci sarebbe una vera e propria “strategia politica” da addebitare ai suoi avversari politici del M5S e della Lega. Per quello che riguarda i pentastellati, accusa la Boldrini, tutto ...

Il Decreto dignità sta per iniziare il suo iter parlamentare e si parla della possibile reintroduzione dei VOUCHER. Lega e M5S sono divisi e i sindacati compatti.