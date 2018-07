L’uomo che ha sorpreso il presunto prete pedofilo | “La bimba aveva i pantaloni abbassati”

Scie chimiche e le bugie che “hanno le gambe corte” : le ultime parole famose delL’uomo “ipse dixit” : Giorni fa, mentre guardavo piuttosto interessato la puntata di SuperQuark, già immaginavo a cosa saremmo andati incontro. Piero Angela, coadiuvato magistralmente dal giornalista e divulgatore Scientifico Massimo Polidoro, ha semplicemente confermato ciò che è lapalissiano: le cosiddette ‘Scie chimiche’ sono e resteranno una bufala. Con buona pace di chi, non condividendo il medesimo pensiero, è costretto spesso a ricorrere a minacce e/o ...

Sergio Marchionne - L'uomo che ha portato Fiat nel futuro : Globale. La parola che forse meglio definisce la figura di Sergio Marchionne, l'uomo che ha portato Fiat nel futuro, e' quella di manager globale. Nessuno come lui a livello mondiale ha saputo plasmare e permeare un gruppo multinazionale a propria immagine e somiglianza. Marchionne significava Fiat Chrysler Automobiles, Cnh Industrial, Ferrari

Gruppo FCA - Mike Manley : curriculum e segreti delL’uomo forte che prenderà il posto di Sergio Marchionne : Scopriamo insieme la vita professionale di questo manager capace di scalare velocemente il settore automotive internazionale Una riunione del Cda del Gruppo FCA (Fiat Chrysler )convocata d’urgenza dal Presidente John Elkann ha nominato il nuovo amministratore del Gruppo che sostituirà Sergio Marchionne, ancora in convalescenza a causa di un’operazione avuta nei primi di luglio. Il nuovo uomo alla guida di FCA è Mike Manley, fino ad oggi ...

Pretendenti fatevi avanti - Angelique Kerber é single : “nessuna fretta - aspetto L’uomo che…” : Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Angelique Kerber ha però ammesso di essere single: per ora la carriera é più importante dell’amore Dopo il ballo con Novak Djokovic, alla serata di gala dei campioni di Wimbledon, in molti si sono chiesti quale fosse la situazione sentimentale di Angelique Kerber. La tennista tedesca, molto riservata sui dettagli riguardanti la sua vita privata, ha ammesso in una recente intervista alla ...

L’uomo che sta provando a cambiare l’Etiopia : Abiy Ahmed è primo ministro da soli quattro mesi, ma sta facendo cose che non aveva fatto prima The post L’uomo che sta provando a cambiare l’Etiopia appeared first on Il Post.

Chi è Rob Spence - L’uomo che ha una videocamera al posto dell’occhio : Presto, il nostro rapporto con la tecnologia potrebbe cambiare: da semplice appendice del nostro corpo utile a fare una ricerca su Google o a tenere i rapporti con gli amici, diventerà essa stessa parte di noi, fondendoci con essa. Che sia semplicemente per pagare al supermercato oppure per cercare di risolvere un nostro difetto fisico ci trasformeremo in cyborg e ci sono già numerosi esperimenti che testimoniano lo stadio di avanzamento della ...

DONATO CARRISI/ Il nuovo film “L’uomo del labirinto” : “Ciò che conta è raccontare storie sempre nuove” : DONATO CARRISI e il suo nuovo film intitolato 'L'uomo del labirinto' dopo il grande successo de 'La ragazza nella nebbia': l'intervista al Corriere della sera.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Usa - polizia : “Video mostra che L’uomo ucciso a Chicago era armato” : Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Continua a leggere L'articolo Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” proviene da NewsGo.

L’uomo britannico avvelenato con il novichok non è più in condizioni critiche : Charlie Rowley, L’uomo britannico di 45 anni avvelenato con l’agente nervino novichok, non è più in condizioni critiche, ha comunicato l’ospedale della città di Salisbury, in Inghilterra. Le condizioni di Rowley, ha aggiunto la nota diffusa dall’ospedale, rimangono però molto The post L’uomo britannico avvelenato con il novichok non è più in condizioni critiche appeared first on Il Post.