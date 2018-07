romadailynews

: Lozzi: sottosuolo Parco Tor Fiscale lago di #idrocarburi: Roma – “Con il Dipartimento… - romadailynews : Lozzi: sottosuolo Parco Tor Fiscale lago di #idrocarburi: Roma – “Con il Dipartimento… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Roma – “Con il Dipartimento Ambiente, la Polizia Locale e RomaSotterranea abbiamo fatto un sopralluogo alle cave di Tor, vecchie fungaie ora abbandonate. Sapevo che l’incivilta’ umana aveva ridotto queste cave in vere e proprie discariche ma vedere con i miei occhi la devastazione di cui siamo capaci mi ha lasciato senza fiato. Interi tunnel pieni di plastica, tonnellate di buste che contenevano il terriccio per la coltivazione dei funghi mai rimosse da quei luoghi”. “E a circa 700 mt dall’inizio del nostro viaggio in sotterranea il dramma peggiore, undipesanti conferiti illegalmente neldeldi Tora pochi metri da un’importante falda acquifera. Scopo del sopralluogo era quello di programmare la bonifica degliper poi passare a quella dell’infinita quantita’ di ...