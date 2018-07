Londra | rosso per Standard Chartered

Londra : profondo rosso per Ashtead : Pressione su Ashtead , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,15%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Londra : rosso per Antofagasta : Pressione sulla compagnia mineraria , che tratta con una perdita dell'1,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Cessione Milan - Yonghong Li a Londra per chiudere l’affare : quante incognite “rossonere” - i dettagli! : Yonghong Li alle prese con la Cessione del Milan, ore caldissime in casa rossonera con il patron pronto a farsi ‘parzialmente’ da parte Yonghong Li si trova a Londra per chiudere la Cessione del Milan ed evitare dunque che il club finisca nelle mani di Elliott. Il fondo americano infatti, da lunedì potrebbe mettere le mani sulla Rossoneri Lux qualora Li non ripagasse il debito da 32 milioni contratto con Elliott. Yonghong Li si ...

Londra : rosso per Bunzl : Composto ribasso per Bunzl , in flessione dell'1,88% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Bunzl rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

Milan - viaggio segreto di Fassone e Han Li a Londra : il club rossonero prepara un asso per convincere l’Uefa : L’amministratore delegato del Milan e il braccio destro di Yonghong Li son volati a Londra per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott viaggio segreto, andata e ritorno in giornata per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott. Marco Fassone e Han Li hanno fatto tappa a Londra per portare avanti la ricerca di un socio minoranza che possa ...