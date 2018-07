Londra | Rio Tinto in forte calo

Male Intercontinental Hotels sul mercato azionario di Londra : A picco Intercontinental Hotels , che presenta un pessimo -2,1%. La tendenza ad una settimana di Intercontinental Hotels è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe ...

Il duetto di Eminem e Ed Sheeran a Londra in River con selfie “leggendario” : video e scaletta del concerto : Un duetto a sorpresa di Eminem e Ed Sheeran ha allietato il pubblico londinese del Revival Tour del rapper di Detroit. Eminem ha condiviso il palco con due ospiti eccezionali domenica 15 luglio, sorprendendo la folla del Twickenham Stadium: insieme al cantautore Ed Sheeran ha realizzato una versione in duetto di River, la loro collaborazione contenuta nel suo ultimo album in studio Revival che dà il nome all'attuale tour appena passato ...

Diretta/ Finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (2-6 2-6 6-7) : Nole ha vinto il titolo - 4^ trionfo a Londra! : Diretta Wimbledon 2018: Anderson Djokovic 2-6 2-6 6-7. Il serbo vince il quarto titolo a Londra, il tredicesimo Slam della sua carriera, contro un avversario comunque encomiabile(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:29:00 GMT)

Wimbledon 2018 : Serena Williams - niente record. A Londra trionfa la Kerber : La statunitense, scesa al numero 181 del ranking a causa del lungo stop per maternità ma accreditata dagli organizzatori della 25esima testa di serie , tornerà nelle Top 40 del mondo, , aveva battuto ...

Male Burberry sul mercato azionario di Londra : Si muove in profondo rosso la maison del lusso inglese , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,66% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Burberry è più fiacca rispetto ...

Raggi : nel breve periodo Roma mai come New York e Londra : Roma – “La stazione Amba Aradam della metro C sara’ una stazione-museo come San Giovanni e lo stesso sara’ per tutte le stazioni del Centro, perche’ c’e’ una grande ricchezza di resti archeologici nel nostro sottosuolo. Roma, almeno nel breve periodo, non sara’ mai come New York o Londra con una rete di metro cosi’ capillare perche’ abbiamo questa ricchezza di reperti, una ricchezza che ...

Vittoria di Uber : riottiene la licenza a Londra per 15 mesi : Uber, la piattaforma online di trasporti privati, ha vinto il suo appello al tribunale di Londra: riotterrà la licenza di 15 mesi per operarenella

Londra : sviluppi positivi per Rio Tinto : Grande giornata per il Gruppo minerario anglo-australiano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,43%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

Rio Tinto senza scampo a Londra : A picco il Gruppo minerario anglo-australiano , che presenta un pessimo -2,65%. Lo scenario su base settimanale di Rio Tinto rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Brexit : Londra pronta a uno scenario da apocalisse : Londra si prepara al peggio nel caso in cui il 29 marzo prossimo il Regno Unito dovesse uscire dall'Ue senza un accordo. Secondo uno 'scenario da apocalisse' messo a punto da alti funzionari del ...

Brexit : Londra pronta a uno "scenario da apocalisse" : Brexit: lo scenario è da apocalisse, la data limite il 29 marzo. Se entro quel giorno Londra uscisse dall’Unione europea senza un accordo, la Gran Bretagna potrebbe piombare in una profonda crisi che in brevissimo tempo porterebbe a carenza di cibo, farmaci e carburanti.Alti funzionari del governo inglese avrebbero tracciato un quadro apocalittico per il ministro alla Brexit, David Davis, in caso di mancato accordo con l’Ue: si partirebbe dal ...