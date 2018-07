Lo yacht a vela più grande del mondo arriva a Ostia - È di un miliardario russo -FOTO

Anche lo yacht a vela più grande del mondo all'Argentario senza inchini! : Quest'estate nel mare dell'Argentario sfilano come in un salone nautico gli yacht più famosi al mondo e non poteva mancare quello più grande a vela , attuale Re delle imbarcazioni che amano il vento, il Sailing yacht "A" la grande star da diporto varata nel 2015, lunga 142, 8 meri con una stazza ...

Vela – Audi Sailing Champions League : il Royal Danish yacht Club leader : Il Team Danese Royal Danish Yacht Club primo leader della semifinale Audi Sailing Champions League Condizioni meteo perfette hanno accolto oggi nelle acque prospicienti Porto Cervo, i velisti impegnati nella prima giornata dell’ Audi Sailing Champions League , evento per squadre di Club organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la Sailing Champions League e con il supporto del Title sponsor Audi e il Technical ...

Vela – X- yacht Med Cup : nel Golfo di Tigullio due belle regate : Nel Golfo del Tigullio è tornata la X-Yacht Med Cup con due belle giornate di Vela ed eventi collaterali: oltre 20 le imbarcazioni al via La X-Yacht s Med Cup – dopo qualche anno di pausa – è tornata protagonista grazie allo slancio dell’importatore esclusivo per l’Italia del prestigioso cantiere danese. L’idea è stata quella di radunare nel week end del 19-20 maggio a Chiavari gli armatori che hanno scelto il design, la qualità ...

Vela in Scuola – Il progetto dello yacht Club italiano per formare i velisti del domani : Torna “Vela in Scuola”, lo Yacht Club italiano forma i velisti del domani Prende il largo oggi la 4a edizione del progetto promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Federazione Italiana Vela, a cui ha aderito il circolo velico piu` antico d’Italia, che per l’occasione avra` al suo fianco Regione Liguria, Amiu, Arpal e Croce Rossa Italiana. Genova – E` giunta alla sua 4a edizione il progetto ‘Vela in Scuola’, nato ...