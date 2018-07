Lo Stato non paga i debiti e fa fallire 100mila aziende

Stilista impiccata a Milano - per i periti “Carlotta Benusiglio non è stata strangolata. È Stato un suicidio” : La Stilista Carlotta Benusiglio è morta “con grande probabilità” a causa di una “asfissia prodotta da impiccamento” e sul cadavere riesumato non c’erano “lesioni” riconducibili ad un “eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo”. È quanto scritto dai medici legali nell’ultima perizia sulla morte di Carlotta Benusiglio, l’ex modella e Stilista ...

Marchionne : "Non è Stato un tumore la causa della morte" : Sergio Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è morto oggi all'ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Negli ultimi giorni si sono...

Calenzano - arreStato prete di 70 anni : sorpreso da un passante in auto con bimba. “Non era la prima volta” : Un prete 70enne è stato sorpreso da un passante mentre si trovava appartato in auto, semi nudo, con una bambina di 10 anni nel parcheggio di un supermercato. Alcuni residenti della zona, subito avvertiti dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il sacerdote, che è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ...

Lo Stato Sociale : «Non andiamo in vacanza - restiamo indie». E fanno un appello a Il Canal : «Vieni a suonare con noi» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

Lo Stato Sociale : «Non andiamo in vacanza - restiamo indie». E fanno un appello a Il Canal : «Vieni a suonare con noi» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

Lo Stato sociale : «Non andiamo in vacanza ma restiamo indie» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo stato sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

Matteo Barbieri - ira della madre : 'Ricerche in ritardo'. Accuse sul web : non è Stato un incidente : E' solo un incidente o c'è qualcos'altro dietro la morte di Matteo Barbieri ? Il mondo del web in queste ore sta avanzando dubbi e si rincorrono, con il meccanismo moltiplicatore della condivisioni, ...

Ohlen : "BioWare condizionata negativamente da EA? Non è mai Stato così" : Dopo 22 anni all'interno di BioWare, James Ohlen ha annunciato l'addio alla compagnia appena una decina di giorni fa. Tra i lavori di Ohlen troviamo Anthem, Knights of the Old Republic, Star Wars: The Old Republic e il franchise di Dragon Age. Chi meglio di lui può parlarci dell'attuale situazione della software house e del rapporto con EA?Si parla spesso di una BioWare rovinata da EA, di un team che ha perso la propria anima RPG per venire ...

Marino : Polizia di Stato non si ferma nemmeno durante l’estate : Roma – “Il periodo estivo coincide con un calo fisiologico di tanti aspetti della vita romana ma non certo (ci mancherebbe!) con un calo dell’attivita’ della Polizia di Stato: una presenza turistica costantemente elevata, una minaccia terroristica mai venuta meno, una criminalita’ ‘in servizio permanente effettivo’ costituiscono argomenti sufficienti a comprendere che il nostro lavoro non e’ legato ...

F1 - GP Germania 2018 : perché Lewis Hamilton non è Stato penalizzato? La spiegazione della FIA sull’ingresso ai box : Lewis Hamilton ieri ha vinto il GP di Germania 2018 grazie a una fantastica rimonta dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, sfruttando al meglio anche le condizioni meteo e l’incidente di Sebastian Vettel. Il Campione del Mondo aveva già festeggiato sul podio ma poi ha dovuto attendere la decisione della FIA che si è riunita dopo 90 minuti per esaminare un taglio all’ingresso della corsia box nel corso del 52esimo ...

F1 - Vettel spiazza tutti : “non è Stato un grave errore - anche se gli effetti sulla gara sono stati devastanti” : Il pilota della Ferrari commenta il suo ritiro dal Gp di Germania, svelando i motivi che lo hanno costretto al ritiro Una delusione enorme per la Ferrari e per Sebastian Vettel, è Lewis Hamilton a trionfare nel Gp di Germania tornando in vetta al Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse L’inglese della Mercedes, scattato dalla quattordicesima posizione in griglia, si impone dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica ...

Un disco di plutonio rubato in Texas non è ancora Stato trovato : Nel marzo 2017 due funzionari lasciarono in macchina, di notte, una piccola quantità del materiale usato per le bombe nucleari: da allora non se ne sa più nulla The post Un disco di plutonio rubato in Texas non è ancora stato trovato appeared first on Il Post.

Scontrino omofobo a Roma : "Doveva essere la nostra serata per uscire dall'anonimato. È Stato un incubo" : "Doveva essere la "nostra serata", finalmente, ci erano decisi ad uscire allo scoperto e ad affrontare il mondo. Adesso non so cosa faremo. di certo una cena tranquilla si è trasformata in un incubo". In un'intervista a La Stampa uno dei due giovani vittime di omofobia in un ristorante di Roma, racconta l'accaduto."Io e il mio fidanzato siamo andati a cena alla Locanda Rigatoni a due passi da san Giovanni. L'idea era stata mia, ...

Fca - la tristezza di Elkann in una lettera ai dipendenti : "Sergio non tornerà più - è Stato il migliore" : Ecco il testo della lettera che John Elkann ha scritto ai dipendenti di Fca dopo la nomina di Mike Manley come nuovo ad della società. Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera ...