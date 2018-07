Lo skipper Andrea Mura | “Io assenteista? Falso | il M5S mi ha abbandonato in mezzo al mare”

Il deputato skipper Andrea Mura ha irritato i capigruppo M5s (e i navigatori veri) : Il parlamentare del M5s Andrea Mura, velista di professione, inaugura la figura del deputato testimonial. Solo una volta a Roma durante la settimana e, per il resto del tempo, "fa politica in barca" come ha ammesso in una lunga intervista al quotidiano La Nuova Sardegna nella quale risponde al collega di FI Ugo Cappellacci che lo ha accusato di assenteismo. "L'attività politica non si svolge solo in ...