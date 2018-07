L' Italia rifiuta i 6mila euro offerti dall' Ue per ogni migrante accolto Salvini

Migranti : nave con 40 a bordo rifiutata da Tunisia - Malta e Italia : Una nave tunisina, la Sarost 5, di proprietà di una compagnia del gas, ha tratto in salvo circa 40 Migranti al largo delle coste del proprio Paese, ma come riferisce il portale europeo InfoMigrants, non può farli sbarcare. "Né la Tunisia, né l'Italia, né Malta hanno acconsentito ad aprire i propri porti ai superstiti", si legge anche sul Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES). Questa mattina, secondo le ultime informazioni, ...

Il governo ha rifiutato di far approdare in Italia una nave Italiana con a bordo 66 migranti : È la prima volta che succede: la nave è la Vos Thalassa, appartiene a una società privata ed è intervenuta di fronte alle coste libiche The post Il governo ha rifiutato di far approdare in Italia una nave Italiana con a bordo 66 migranti appeared first on Il Post.

Lifeline - nave Ong chiede accoglienza Francia/ Migranti “rifiutati da tutti” : Governo Macron “spetta a Italia” : Lifeline, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 Migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Lifeline - ong chiederà accoglienza alla Francia : “Siamo stati rifiutati da Germania - Olanda e Italia” : L’odissea della nave Lifeline continua. “Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia … oggi chiederemo alla Francia di accoglierci” dice Axel Steier, portavoce della ong, alla radio francese RTL. L’imbarcazione ospita a bordo 350 migranti ed è in attesa della possibilità di attraccare. Non in Italia, né a Malta dopo le feroci polemiche tra i due governi e dopo il disconoscimento da parte de L’Aja che ha ...

Lifeline : 'Rifiutati da Germania - Olanda e Italia chiederemo l'accoglienza a Francia' : Parigi - 'Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia...oggi chiederemo alla Francia di accoglierci': lo ha detto Axel Steier, rappresentante dell'ONG Lifeline che noleggia la nave da giorni ...

Lifeline - Malta rifiuta la richiesta dell'Italia : "Non accoglieremo i migranti" : 20.30 - La richiesta inoltrata dalla Capitaneria di porto italiana a Malta è stata rispedita al mittente. Il governo maltese ha risposto negativamente a quella che era a tutti gli effetti una richiesta ufficiale di accogliere la nave Lifeline e far sbarcare i 224 migranti che sta trasportando, rifiutando di fatto ogni tipo di intervento in favore dell'imbarcazione della Ong olandese.Malta si è detta disponibile soltanto ad effettuare "un ...

Migranti - Salvini chiude i porti Italiani : 'Aquarius' sbarchi a Malta'. L'isola rifiuta : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arrivera' fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedra' chiudere i porti, sara' costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donera' approdo. Questa la ...

Ancelotti : 'Ho rifiutato l'Italia per allenare il Napoli' : NAPOLI - ' Futuro? Finora non ho mai allenato una nazionale, ma un giorno mi piacerebbe farlo. Mi ha contattato anche l'Italia poco fa, ma preferisco ancora allenare un club giorno dopo giorno. Altri ...

Immigrazione : Italia invia in Spagna nave di migranti rifiutata da Roma : Il ministro degli Interni e capo della Lega, Matteo Salvini, ha fatto della linea dura contro i migranti una priorità della sua politica. L'esecutivo intende fermare il flusso di migranti provenienti ...

“1500 euro al mese - tempo indeterminato”. Ma tutti rifiutano. Sì - in Italia. E il motivo lascia senza parole : Lo spread sopra 300. La crisi politica. E un’Italia che in dieci anni ha visto raddoppiare il numero di famiglie in difficoltà. Il lavoro come obiettivo del prossimo governo, che sia tecnico e a maggioranza M5s e Lega, da portare a termine il primo possibile. Epperò, insieme alla carenza fisiologica di impiego che attanaglia ormai il Paese da anni ecco che spunta un’altra variabile. Ciò quelli che il lavoro lo vorrebbero ma sperano di non ...

«Offro lavoro a 1.500 euro al mese - ma gli Italiani rifiutano perché non vogliono fare i turni» : Ma davvero gli immigrati ci tolgono il lavoro? Certamente in tanti casi ci sono ragazzi extracomunitari che si accontentano di salari molto bassi pur di lavorare, ma quello che è successo ad...

Pordenone - non parla l'Italiano : il medico le rifiuta visita e prescrizioni : 'Non parla l'italiano? Non posso visitarla, anche se se sono il suo medico di fiducia e non posso farle le prescrizioni ' È straniera, sposata da qualche mese con un italiano ma non parla ancora la ...