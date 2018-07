L’ISIS ha rivendicato l’attentato di Toronto

L’ISIS ha rivendicato l’attentato di martedì a Liegi - in Belgio : Amaq, l’agenzia di stampa affiliata allo Stato Islamico (ISIS), ha rivendicato l’attentato di martedì di Liegi, in Belgio, nel quale un uomo ha ucciso tre persone e ha ferito due poliziotti, prima di essere ucciso dalla polizia. Amaq ha scritto che The post L’ISIS ha rivendicato l’attentato di martedì a Liegi, in Belgio appeared first on Il Post.