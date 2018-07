Libertà religiosa | stella polare della politica Usa

Mattarella - preservare Libertà religiosa : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Il valore della libertà religiosa è un valore da preservare e difendere sempre di più. Vi è una grande preoccupazione per due pericoli che sono sorti nel mondo: il primo è quello dei luoghi dove non è consentita libertà di confessione religiosa per cui molte chiese cristiane sono perseguitate; il secondo pericolo molto grave è quello dell'uso di ...

L’infaticabile difensore del diritto alla Libertà religiosa che mancherà alla chiesa : Roma. La chiesa sentirà la mancanza di Jean-Louis Tauran. Il porporato francese, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, è morto il 5 luglio nel Connecticut, dove s’era recato per curare il Parkinson che lo tormentava da molti anni. Aveva 75 anni. Noto ai più per aver annu

