L' hamburger vegano che inganna i carnivori

ilgiornale

: L’hamburger vegano che riesce (davvero) a ingannare i carnivori - Alberto_Today : L’hamburger vegano che riesce (davvero) a ingannare i carnivori - PorcodelMolente : L’hamburger vegano che riesce (davvero) a ingannare i carnivori - GranMaestlogg : RT @AnicioBoezio: Come tutte le ideologie, il veganesimo si vuole imporre con l'inganno prima, con la costrizione poi (con qualche legge o… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) C'è unche sa di carne, profuma di carne, ha la stessa consistenza della carne... ma senza carne tra gli ingredienti.O almeno così assicura chi l'ha provato. Come racconta il Corriere, a New York c'è un ristorante che serve l'Impossible burger, inventato da un biochimico di Stanford che con la sua start up ha creato uncapace dire pure i. Il tutto senza violare alcuna norma della Food and Drug Administration, l'ente statunitense che vigila sulla sicurezza dei cibi.L'Impossible burger riesce adre perfettamente il cervello umano riproducendo gli aromi e la consistenza di un, sfruttando la capacità di apprendimento dei nostri neuroni che li riconoscono come "noti" e li associano a vera carne. Poco importa che invece di succulento manzo, nella polpetta ci siano derivati della soia (che riescono a simulare il "sangue") e del ...