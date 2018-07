Lettera di una docente | “L’alternanza scuola-lavoro? A me piace”

Così la Letteratura ci - ri - porta sulla Luna : Luca Crovi Si avvicina il cinquantesimo anniversario della missione dell'Apollo 11 che portò l'uomo per la prima volta sulla Luna il 20 luglio 1969. Quell'impresa straordinaria, non più ripetuta dal ...

Milan - la toccante Lettera d’addio di Mirabelli : tra le righe anche una frecciata a Fassone : L’ex direttore sportivo del Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera rivolta ai tifosi rossoneri, senza nominare mai Fassone Si è conclusa questa mattina l’avventura di Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo del Milan, l’ex dirigente rossonero è stato esonerato dal suo incarico dopo il mancato accordo trovato sulla risoluzione del contratto. Un addio leggermente burrascoso che non ha comunque ...

Sergio Marchionne – L’agghiacciante Lettera degli operai : “nemmeno una lacrima per lui” : Il volantino degli operai di Pomigliano sulla attuale situazione legata a Sergio Marchionne: parole dure e sincere “Condizioni irreversibili”, questo l’ultimo aggiornamento su Sergio Marchionne, ricoverato a Zurigo da fine giugno, quando aveva programmato un intervento alla spalla destra. Sembra che qualcosa possa essere andato storto sin dal momento dell’anestesia e, adesso Marchionne versa in gravissime ...

I Genitori tarantini chiedono le dimissioni del sindaco Con una Lettera aperta : La sua politica per Taranto, fatta di rimpasti continui, tra esoneri di personaggi a lei scomodi e assunzione di persone un tempo all'opposizione, è fallimentare. Uno spartano saprebbe quando ...

Csm - nessuna donna eletta : Lettera di protesta a Casellati e Fico - : Oltre 60 giuriste hanno scritto al presidente del Senato e a quello della Camera manifestando "stupore" e "preoccupazione" di fronte a una decisione "adottata in aperta violazione" della Costituzione. ...

Fca - la tristezza di Elkann in una Lettera ai dipendenti : "Sergio non tornerà più - è stato il migliore" : Ecco il testo della lettera che John Elkann ha scritto ai dipendenti di Fca dopo la nomina di Mike Manley come nuovo ad della società. Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera ...

Wimbledon - ad una settimana di distanza - arriva la Lettera-dedica di Djokovic : Novak Djokovic ha voluto scrivere una lunga lettera dopo la vittoria del suo quarto torneo di Wimbledon in carriera Un trionfo inatteso e per questo ancora più speciale. Dopo la vittoria a Wimbledon – la quarta in carriera – Novak Djokovic ha voluto ringraziare la famiglia e gli amici con una lunga lettera, “scritta tra un cambio di pannolino ed un libro sui dinosauri”, per condividere le emozioni provate durante il ...

Migranti - la Lettera di Giuseppe Conte all’Ue : “Creare una cellula di crisi per gestire i soccorsi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo per chiedere alcuni interventi specifici in tema di Migranti e accoglienza. Conte chiede l'istituzione di una "cellula di crisi", "un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa" delle operazioni di salvataggio.Continua a leggere

Lettera aperta della madre di Giuseppe Parretta allo Stato : 'Sono una madre senza più un figlio' : ...crimini aveva commesso il mio Giuseppe per essere trucidato da tutti? Non posso restare zitta perché l'amarezza e la delusione si sono aggiunte al mio dolore di mamma e vogliono urlare al mondo ...

La nipote di Borsellino scrive una Lettera al nonno : “Se fossi vivo ti coccolerei” : Con una calligrafia incerta e il disegno di un grande cuore Fiammetta Borsellino ha dedicato una lettera al nonno ucciso dalla mafia 26 anni fa insieme ai componenti della sua scorta.Continua a leggere

"Creare una cellula di crisi per i migranti". La Lettera che il premier Conte ha inviato a Tusk e Juncker : "E' essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa dei vari aspetti relativi alle operazioni di Search and Rescue" attraverso "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse. Il mio suggerimento è che tale meccanismo venga coordinato dalla Commissione europea ...

Una revisione della Letteratura prova a fare chiarezza sui vari disturbi da sensibilità al glutine - ma non è facile : Negli ultimi anni si sono diffuse, soprattutto nei paesi più sviluppati, diverse condizioni cliniche in vario modo poste in relazione con l’assunzione del glutine. Un’approfondita revisione della letteratura si è proposta di fare il punto sulle conoscenze sull’argomento. La principale conclusione alla quale è giunta è che la definizione della presenza di queste condizioni può avvenire solo sulla base di specifici esami e non riferendosi a ...