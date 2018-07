Legionella | terza vittima nel milanese | donna di 84 anni morta per complicanze

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Salgono a tre le vittime dellaa Bresso, nel. Dopo i due anziani, un uomo e unadi 94, morti nei giorni scorsi, un’altradi 84è deceduta per ledopo aver contratto il batterio. Era ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), lo stesso dove sono morti gli altri due. Diciassette in tutto i casi segnalati. La Regione Lombardia ha consigliato di pulire i filtri dei rubinetti, lasciare scorrere l’acqua e aprire le finestre quando si fa una doccia calda e pulire molto bene i bacini d’acqua stagnante, perché lanon si trasmette bevendo l’acqua o con il contatto personale, ma per inalazione. L'articoloneldi 84perproviene da Il Fatto Quotidiano.