Legionella | i sintomi e come avviene il contagio

Legionella - cos’è e come viene trasmessa l’infezione polmonare : sintomi e soggetti a rischio : La Malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi, che ha ucciso tre persone nel milanese, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. Il genere Legionella , ricorda il sito Epicentro dell’Iss, è stato così denominato nel 1976, dopo che un’epidemia si era diffusa tra i partecipanti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. La fonte di contaminazione batterica – ...

Che cos’è la Legionella : sintomi - cause e cure : Terza vittima a Bresso per l’emergenza legionella. Ecco i sintomi cui fare attenzione. Un rapido intervento medico può portare alla guarigione dopo un mese di trattamenti. Prosegue l’emergenza legionella a Bresso, in provincia di Milano. Sono ben 18 i casi accertati di contagio fino a oggi, registrando tre decessi. Tra il 23 e il 24 luglio sono morti un uomo e una donna di 94 anni. Quest’oggi, 25 luglio, è deceduta una donna di 84 anni, ...