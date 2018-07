Legionella | donna muore a Bresso | è la terza vittima 24 i contagi | “Nessun batterio in

ilfattoquotidiano

: Sanità: terza vittima per #legionella nel milanese. La donna aveva 84 anni ed è morta in ospedale. Tra ieri e luned… - Agenzia_Ansa : Sanità: terza vittima per #legionella nel milanese. La donna aveva 84 anni ed è morta in ospedale. Tra ieri e luned… - fattoquotidiano : Legionella, terza vittima nel milanese: donna di 84 anni morta per le complicanze - tg2rai : #Legionella, allarme sanitario a #Bresso, in provincia di #Milano. La terza vittima una donna di 84 anni morta in o… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Salgono a tre le vittime della, nel milanese. Dopo i due anziani, un uomo e unadi 94 anni, morti nei giorni scorsi, un’altradi 84 anni è deceduta per le complicanze dopo aver contratto il. Era ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), lo stesso dove sono morti gli altri due. E dalla Procura di Milano arriva la notizia di altre quattro personeate dal. Sono così ventiquattro in tutto i casi segnalati tra i comuni di, Cormano e Cusano Milanino. Simone Cairo, il sindaco di, ha richiesto nuove “indagini e rilievi in collaborazione con Arpa e Ats per verificare anche l’aria” e “non escludere nulla. C’è il sospetto in alcuni casi è che si stia sviluppando una coltura dellanegli ambienti domestici“, ha spiegato. Per affrontare l’emergenza è stata ...