Legionella | c' è una terza vittima nel milanese

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sale a tre il numero delle vittime di questa nuova epidemia di legionellosi in provincia di Milano. Oggi è deceduta una donna, ricoverata nell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Il numero totale di persone infettate dallasale a 18. La donna, 84 anni, morta per le complicanze dell'infezione, è già ladi quella che oramai può essere considerata una nuova epidemia di questo batterio killer, già salito alle cronache in Italia nel 2014 per un'altra epidemia nella stessa zona che però fu di minore gravità e diffusione. Nei giorni scorsi erano deceduti altri due anziani, un uomo e una donna entrambi di 94 anni, la prima domenica e la seconda lunedì notte. Le vittime vivevano tutte nella stessa area del. Si lavora per delimitare l'area colpita e i metodi di diffusione e per scegliere il miglior modo per intervenire e debellare il batterio. L'assessore al ...