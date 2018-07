LEGIONELLA | ALLARME IN LOMBARDIA Ultime notizie | le analisi | nessun batterio killer

LEGIONELLA - allarme in Lombardia/ Ultime notizie - 3 le vittime - 1500 casi ogni anno in Italia : allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:47:00 GMT)