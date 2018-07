: Milano, epidemia di legionella a Bresso: 2 morti e 17 persone colpite. La Regione: “Situazione critica, ecco le pre… - fattoquotidiano : Milano, epidemia di legionella a Bresso: 2 morti e 17 persone colpite. La Regione: “Situazione critica, ecco le pre… - Agenzia_Ansa : Salgono a due i morti per la #legionella nel Milanese - SkyTG24 : Epidemia di legionella nel Milanese: due anziani morti a Bresso -

Duee 17diaccertati: si aggrava l'allarmea Bresso, nel Milanese. Le complicazioni causate dal batterio sono state letali per due anziani di 94 anni, un uomo e una donna con le difese immunitarie già compromesse dall'età. Oggi audizione in Commissione in Parlamento della Grillo sulle linee programmatiche del ministero della Sanità.(Di mercoledì 25 luglio 2018)