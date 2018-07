Legionella | 11 pazienti gestiti dal Niguarda | 4 già dimessi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Sale a 11 il bilancio deiconche sono stati ricoverati al Grande Ospedale Metropolitanodi Milano. Ai nove casi di cui si è appreso stamattina si sono aggiunti due, arrivati ieri in Pronto Soccorso e giàquesta mattina, dopo una notte in osservazione. I due nuovihanno circa 80 anni, e anche loro provengono dall’area di Bresso nel Milanese. Entrambi avevano già patologie croniche concomitanti legate anche all’età, e sono stati quindi trattenuti una notte per precauzione. Per fortuna, fanno sapere i medici, il problema è subito rientrato ed è stato possibile dimetterli in sicurezza e in tempi rapidi. In totale, quindi, ilsi è occupato al momento di 11 casi: quattro sono già stati, mentre sette sono attualmente ricoverati “in condizioni perlopiù stabili, in lento miglioramento”. Campionamenti ...