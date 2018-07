Le voci sulla malattia | Marchionne aveva un sarcoma

ilgiornale

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Dall'ospedale di Zurigo hanno fatto sapere che Sergioè morto dopo che complicazioni "inattese e improvvise" dell"intervento alla spalla lo hanno portato a un arresto cardiaco. Il manager è stato portato in rianimazione, ma non dipedendeva in maniera sistematica dalle macchine, che gli erano solo da supporto. Un altro arresto cardiaco ne ha causato la morte, avvenuta per "decesso naturale". Secondo fonti dell"ospedale il tumore non è la causa del decesso.Ma che tipo di problemaalla spalla, per il quale è stato necessario un intervento chirurgico? Secondo Lettera43 all'ex ad di Fca era stato diagnosticato unalla spalla, di tipo invasivo. I sarcomi sono tumori maligni del tessuto connettivo. Pare che da temposoffrisse di forti dolori alla spalla, al punto chedifficoltà a muovere il braccio e assumeva cortisone per cercare di attenuare il ...