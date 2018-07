Le versioni Xbox One e Switch di RPG Maker MV avranno il cross-platform

eurogamer

(Di mercoledì 25 luglio 2018) RPGMV è l'ultima incarnazione del popolare editor che permette di creare i propri Jrpg in stile classico (i vecchi Final Fantasy per intenderci). Questa versione supporta una risoluzione più grande, con aggiornamenti grafici e tecnici molto spinti.Secondo quanto riportato da Gamingbolt, leOne e Nintendopotranno contare sul, in questo modo gli utenti delle due piattaforme saranno in grado di condividere le proprie creazioni e giocarle tra loro. Questa è una notizia fantastica in quanto ilaumenta esponenzialmente le potenzialità dell'editor che ricordiamo, ha dato vita a capolavori del calibro di To the Moon.Al momento non sappiamo se anche Sony seguirà le orme delle concorrenti (molto probabilmente no, vista la sua politica) ma è lecito supporre che al contrario il mondo PC guarderà versoOne, se questa dovesse ...