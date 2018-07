Le prime immagini del premier Conte in vacanza con la fidanzata Olivia Paladino

Le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 nei panni di Lucrezia Donati - l’amata di Lorenzo il Magnifico : Il conto alla rovescia è ufficiale iniziato e le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 non fanno che confermarlo. In realtà i fan del colossal internazionale sono in fibrillazione da quando il direttore generale della Rai, Orfeo, ha annunciato il ritorno delle grandi produzioni a cominciare proprio da I Medici 2. Secondo la prima programmazione sembra che i nuovi episodi della serie andranno in onda in anteprima dal 2 al 23 ...

Samsung Galaxy Note 9 - prime presunte immagini della fotocamera a doppia apertura : Un'immagine trapelata in rete nelle ultime ore conferma ufficiosamente la presenza della fotocamere ad apertura variabile su Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Samsung Galaxy Note 9, prime presunte immagini della fotocamera a doppia apertura proviene da TuttoAndroid.

Russia - le prime immagini del siluro a propulsione nucleare Poseidon : Il Ministero della Difesa russo ha diffuso sulla rete le primissime immagini reali del siluro a propulsione nucleare Poseidon, svelato dal Presidente Vladimir Putin lo scorso primo marzo durante l'...

Russia - le prime immagini del missile da crociera a propulsione nucleare : Il 14 maggio del 1961 il primo motore ramjet nucleare al mondo nome in codice Tory-IIA, fu testato con successo su una linea ferroviaria costruita per l'occasione. Gli scienziati seguirono il test da ...

prime foto e cast ufficiale di Narcos 4 : Mexico - Netflix svela immagini e dettagli su protagonisti e personaggi : Con la divulgazione di Prime foto e cast ufficiale di Narcos 4: Mexico diventa chiaro come si avvicini a grandi passi il debutto della quarta stagione della serie sul narcotraffico più amata al mondo. Netflix ha svelato le Prime immagini promozionali che mostrano i due nuovi protagonisti della serie, che dalla Colombia si sposta in Messico con un salto temporale nel passato per raccontare l'ascesa de cartelli messicani. Diego Luna e ...

«Bohemian Rhapsody» : le prime immagini arrivano dritte al cuore : «Sei una leggenda, Fred». «Noi siamo una leggenda». Freddie Mercury è qui, canta per noi, ci mette i brividi con la sua voce, con le tutine di paillettes, con le braccia di marmo che solleva verso il cielo come un leader, una guida, un messia. Le prime immagini di Bohemian Rhapsody, il film dedicato alla vita del cantante dei Queen, sembrano non lasciare niente al caso. L’attenzione al dettaglio è minima, così come i dialoghi dietro le ...

prime immagini di She-Ra e le principesse del potere - nuova serie Netflix-Dreamworks : Forse non proprio tutti se la ricordano ma She-Ra è stata una delle protagoniste dei cartoni animati che milioni di bambini in tutto il mondo hanno visto, specialmente tra gli anni 80 e 90, e ora è pronta per fare il suo ritorno sulle scene in grande stile grazie a una nuova serie, prodotta da Dreamworks e Netflix. Tecnicamente sorella gemella del più famoso He-Man (che potrebbe essere oggetto di nuovo film live-action), She-Ra è di fatto il ...

She-Ra - ecco le prime immagini della nuova serie animata : Rispetto alla serie originale degli anni Ottanta, la protagonista del nuovo adattamento animato targato Netflix She-Ra e le Principesse del potere mostra un aspetto completamente diverso. Come si vede in queste immagini, il lavoro fatto dalla showrunner Noelle Stevenson è stato proprio quello di dare una versione completamente nuova e contemporanea alla principessa Adora, la protagonista della serie nata da una costola dell’altro cult anni ...

The Crown e Stranger Things - le prime immagini delle nuove stagioni delle serie tv Netflix : Le riprese di due tra le serie tv Netflix più amate dal pubblico e dalla critica sono attualmente in corso e per stuzzicare l'interesse dei fan in attesa, la piattaforma mondiale di streaming ha rilasciato le prime immagini tra foto e finti spot rilasciati sui social. Le due serie tv in questione sono The Crown, che si prepara alla terza stagione completamente rinnovata nel cast e da cui arriva la prima immagine di Oliva Colman nei panni ...

Honda Civic - prime immagini della Type R aggiornata : La Honda ha in serbo un lieve restyling della Civic che coinvolgerà anche la sportiva Type R (qui il nostro primo contatto). Proprio quest'ultima è protagonista delle foto spia odierne, che dovrebbero anticipare il Model Year 2019.La decima generazione verso il restyling. L'aggiornamento della Type R potrebbe sembrare decisamente prematuro, ma in realtà l'introduzione della decima generazione della Civic risale alla fine del 2015, con la Type R ...

Xiaomi Beryllium si mostra nelle prime presunte immagini : Il nuovo flagship Xiaomi, identificato per il momento dalla sigla Berillio, o Beryllium, è protagonista delle prime presunte immagini. L'articolo Xiaomi Beryllium si mostra nelle prime presunte immagini proviene da TuttoAndroid.

A Trapani l'attesa per la nave Diciotti prime immagini dei migranti a bordo : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».

Thailandia - ecco le prime immagini dei “cinghialotti”. Il video dei Navy seal thai girato durante il salvataggio : Il giorno dopo il salvataggio dei 12 ragazzini e il loro allenatore dalla grotta Tham Luang dalla thailandia arrivano buone notizie sulle condizioni dei cinghialotti (così li hanno chiamati per tutto il tempo i soccorritori), ricoverati in ospedale. Il governo ha pubblicato le prime immagini dei piccoli pazienti: alcuni di loro fanno il segno della vittoria, altri sono riusciti anche ad alzarsi in piedi. Sono tenuti in camere da sei ...

Mini - prime immagini della tre porte elettrica : Per una volta non ci sono dubbi: le foto spia che vi proponiamo mostrano un prototipo della Mini tre porte durante la ricarica delle batterie, confermando quindi che si tratta della futura Mini Electric. Anche sugli adesivi presenti sulle portiere si fa riferimento alla propulsione elettrica, se mai servisse una ulteriore prova.Frontale specifico, presa di ricarica nello sportello del carburante. La versione a batteria della compatta ...