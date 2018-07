Lazio | Strakosha | Abbiamo imparato dagli errori

CALCIOMERCATO. Proto- Lazio - c'è la firma! Il portiere a Roma dal 1 luglio - sarà il vice-Strakosha : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, il giocatore è stato nei giorni scorsi a Roma e ha firmato con i biancocelesti un contratto di due anni con opzione per il terzo: l'...

Lazio - Strakosha : "Cresco imparando dai miei errori" : Il portiere albanese si è raccontato in una lunga intervista: "Sarei potuto andare alla Roma, ma grazie a Dio ho scelto la Lazi, influenzato anche da Tare"

Strakosha : 'Per la Lazio ho rifiutato la Roma - devo tutto a Tare' : Intervistato dal portale albanese RTSH Sport, Strakosha ha raccontato la "sua" Lazio . "Scelsi la Lazio grazie a Tare" Strakosha rifiutò la Roma per la Lazio : "Sì, sarei potuto andare lì, ma grazie a ...

Lazio : Acerbi e Laxalt per cominciare - Lotito fa muro su Strakosha : La Lazio tratta Laxalt, resiste su Strakosha, avanza su Petagna e prova a stringere per Acerbi. Giorni intensi in casa biancoceleste, con il ds Tare impegnato più a incontrare società e chiudere ...