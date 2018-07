Lazio | è fatta per Ezequiel Ibañez | domani a Fiumicino

Calciomercato Lazio - quasi fatta per Correa : Il nome nuovo, e che sembra davvero vicino all'arrivo alla Lazio, secondo Sky Sport, è quello di Joaquin Correa del Siviglia. Giovane, talentuoso e con le caratteristiche perfette per sposarsi alle ...

Lazio - è fatta per Acerbi : Il Sassuolo ha accettato l'ultima offerta del club biancoceleste. Il difensore arriverà nella Capitale per 10 milioni più bonus

Acerbi alla Lazio - è fatta : i dettagli economici dell’affare : Francesco Acerbi è un nuovo calciatore della Lazio, arriva dal Sassuolo, visite e firma nella prossima settimana: i dettagli Dopo una lunga trattativa ed un tira e molla tra Sassuolo e Lazio, Francesco Acerbi sarà un calciatore laziale, l’accordo è finalmente arrivato tra i due club. Inzaghi avrà il centrale a disposizione, innesto importante per il dopo de Vrij. Le visite mediche per il calciatore ex Milan sono state fissate per la ...

Calciomercato Lazio - fatta per Valon Berisha : affare da 7 - 5 milioni : Durmisi, Sprocati e... Berisha. Che non è Etrit, ex portiere che tirava i calci di rigore , oggi all'Atalanta, , bensì Valon, centrocampista kosovaro del '93. affare praticamente concluso: mancano ...

Lazio - è fatta per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham : pioggia di milioni per Lotito : E’ praticamente conclusa l’operazione per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham, la Lazio incasserà 30 milioni più il 20% sulla futura rivendita Felipe Anderson è praticamente un nuovo giocatore del West Ham, il club inglese ha chiuso con la Lazio l’acquisto del brasiliano che inizierà adesso una nuova avventura in Premier League. In giornata le parti limeranno gli ultimi dettagli, compiendo i passi decisivi per arrivare ...

Genoa - è fatta per il dopo Perin : arriva Marchetti dalla Lazio - i dettagli : Federico Marchetti sarà il nuovo portiere del Genoa dopo l’addio di Perin che è destinato ad approdare alla Juventus Il Genoa alle prese con un via vai in porta che cambierà le gerarchie tra i pali. Perin, come noto, è in procinto di approdare alla Juventus, ma il presidente Preziosi non si farà trovare impreparato ed ha già acquistato un valido sostituto per la prossima stagione. Si tratta, secondo quanto rivelato dal Corriere dello ...

Giro d’Italia - le riveLazioni di Froome : “non avevo mai fatto qualcosa del genere - serviva una follia e l’ho fatta” : Chris Froome ha parlato dopo la vittoria ottenuta nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia, svelando i segreti di questo suo attacco E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di Spagna grazie alla sua squadra che narcotizzava la corsa annientando tutti gli avversari, ha capito che il Giro d’Italia è un’altra cosa e che per ...

Inter qualificata in Champions League / Serie A - quarto posto : Lazio che disfatta - nerazzurri tra le grandi : Inter in Champions League, battuta la Lazio alla fine di una rocambolesca partita allo Stadio Olimpico di Roma terminata 2-3. I biancocelesti si dovranno accontentare dell'Europa League.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:41:00 GMT)