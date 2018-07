Lazio | 3-0 alla Triestina | Minala | Immobile e Lulic in gol Si ferma Murgia

Calciomercato Lazio - che colpo in arrivo dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Terremoto a L’Aquila - scossa di magnitudo 3 avvertita dalla popoLazione : L'evento sismico ha avuto epicentro a circa quattro chilometri a ovest dell'Aquila ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale.Continua a leggere

Fmi : allarme Venezuela - infLazione verso 1.000.000% : Fmi: allarme Venezuela, inflazione verso 1.000.000% Fmi: allarme Venezuela, inflazione verso 1.000.000% Continua a leggere L'articolo Fmi: allarme Venezuela, inflazione verso 1.000.000% proviene da NewsGo.

Lazio - l'ex allenatore Eriksson ad un passo dalla panchina dell'Iraq : Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk Sven Goran Eriksson è ad un passo dalla panchina della nazionale dell 'Iraq . Il tecnico ex tra le altre della Lazio potrebbe essere annunciato come nuovo ct già la prossima settimana.

Venezuela : allarme Fmi - infLazione toccherà un milione per cento nel 2018 : Per l'istituto di Washington, l'economia Venezuelana quest'anno subirà inoltre una contrazione del 18%; sarebbe il terzo anno di fila con una contrazione a due cifre. Ricevi aggiornamenti su FMI ...

Su Huawei P9 Lite 3 Italia l’aggiornamento B366 : cosa comporta l’instalLazione? : Non si è fatto attendere l'aggiornamento B366 per quanto riguarda i vari Huawei P9 Lite brand 3 Italia, dopo essere arrivato a partire da questa mattina a bordo dei marchiati Wind (non è un caso che i due modelli procedano a ritmi paralleli, essendo ormai i due brand uniti in un'unica realtà). Il modello di riferimento è il 'VNS-L31', con pacchetto numero di serie 'ITAC55B366', basato sulla versione EMUI 5.0.3 e versione di Android 7.0 ...

Selinunte - scoperte due nuove instalLazioni di culto - : Lo ha rivelato Clemente Marconi, l'archeologo a capo degli scavi nel parco archeologico in provincia di Trapani. Gli elementi raccolti permetteranno di conoscere "progettazione e realizzazione del più ...

Selinunte - scoperte due nuove instalLazioni di culto : Selinunte, scoperte due nuove installazioni di culto Lo ha rivelato Clemente Marconi, l'archeologo a capo degli scavi nel parco archeologico in provincia di Trapani. Gli elementi raccolti permetteranno di conoscere "progettazione e realizzazione del più importante tempio di età arcaica" della colonia ...

Archeologia : a Selinunte trovate due instalLazioni di culto : “Portate alla luce due nuove installazioni cultuali in prossimità del Tempio R con materiale votivo. Si tratta di una struttura rettangolare e una circolare subito davanti alla fronte del Tempio R, con associata abbondante ceramica locale e d’importazione risalente alla prima generazione di vita della colonia greca, oggetti di ornamento personale in bronzo, e un frammento di un idioletto femminile in terracotta. La fase insediativa greca di ...

NUBIFRAGIO A ROMA : STRADE CHIUSE PER ALLAGAMENTI/ Video ultime notizie : rami caduti - disagi circoLazione treni : NUBIFRAGIO a ROMA: il maltempo si sta abbattendo sulla Capitale provocando disagi ed ALLAGAMENTI. Problemi nella circolazione a causa delle STRADE sommerse dall'acqua.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Lazio - doppietta per Immobile e Parolo : 14-0 alla Top Radio Club : Acerbi in difesa, Leiva in regia e Immobile centravanti. La colonna vertebrale della Lazio per la prossima stagione è ben definita. Tre giocatori di qualità, esperienza e personalità che Inzaghi ...

Atalanta - Gasperini : 'Sentenza Milan - tempi di decisione sbagliati. Gomez alla Lazio? Mai visto così bene' : L'Atalanta ha cominciato nel migliore dei modi la nuova stagione. Tre le amichevoli giocate finora, tutte vinte dai nerazzurri, usciti col sorriso, 3-2, anche dall'ultima sfida contro l'Hertha Berlino.

Nibali si mette sotto! Busto - elettrostimoLazione e piscina : la ‘ricetta’ di Vincenzo per arrivare pronto alla Vuelta : Vincenzo Nibali e la sua riabilitazione dopo la frattura della vertebra durante il Tour de France, lo Squalo dello Stretto lavora per rimettersi ‘in forze’ in vista della Vuelta Scatta il conto alla rovescia per Vincenzo Nibali. Il corridore della Bahrain-Merida conta infatti i giorni che lo rivedranno in forze, pronto per correre la Vuelta a España 2018. Dopo la caduta sull’Alpe d’Huez, che ha condannato lo Squalo dello ...

Coppa Italia : Roma dalla parte della Juve - Lazio con il Napoli e le milanesi : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...