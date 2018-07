Lavoro | il sogno degli italiani | specie se votano M5S | è l' impiego pubblico

Deadly Standing - Un gioco di Hodeo Kojumbo è il capoLavoro di cui avevamo bisogno : Trovarsi di fronte a una notizia di questo tipo non può che farci sorridere. Dimenticate Death Stranding e Hideo Kojima e dirottate tutto il vostro hype verso Deadly Standing e Hodeo Kojumbo.Il visionario Kojumbo ha deciso di dare vita a un reale gioco mobile che è sostanzialmente una parodia di Death Stranding. Ma come giustamente si domandano i nostri colleghi di Kotaku: come si crea la parodia di un gioco di cui non si sa nulla di preciso al ...