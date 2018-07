Lavori di casa | scambiare ecobonus e sismabonus per denaro contante? Più difficile per i

Arriva il nuovo Ecobonus : come cambiano le detrazioni fiscali per i Lavori a casa : L'Ecobonus cambia: con la bozza del nuovo decreto interministeriale Arrivano le novità riguardanti le soglie massime di spesa che danno accesso alle detrazioni fiscali. Le soglie riguarderanno sia le spese complessive che quelle per valori unitari: non sarà possibile superare una spesa maggiore di quella prevista al metro quadrato o al kW.Continua a leggere

Attracco motobarca al Casale : iniziano i Lavori - ordinanza della Capitaneria : BRINDISI - Venerdì prossimo , 20 luglio, inizieranno i lavori di realizzazione di una piattaforma d'Attracco presso la banchina Ammiraglio Millo e di adeguamento della piattaforma di Attracco presso ...

Zingaretti : domani inizio Lavori pulizia villa confiscata Casamonica : Roma – “domani iniziano i lavori di pulizia dei giardini nella villa confiscata ai Casamonica alla Romanina per consegnarli al quartiere. Oggi straordinaria operazione della Dia. Le cose possono cambiare!”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo Zingaretti: domani inizio lavori pulizia villa confiscata Casamonica proviene da RomaDailyNews.

Insoddisfatti dei Lavori sequestrano l'imbianchino dentro casa : due arresti : Insoddisfatti dei lavori dell'imbianchino lo sequestrano. Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato due italiani, un 43enne di Aprilia ...

Una nuova casa per Synbiotec : «Lavoriamo per entrare nella grande distribuzione» : ... «Siamo molto felici che Synbiotec che ha sempre camminato al fianco di Unicam abbia una nuova casa, è l'esempio di come avere capacità di impresa, unita a grande costanza, scienza, capacità di ...

Al via i Lavori per la prima “Casa per cani anziani” delle Marche : La vita in un canile, per quanto esso sia all’avanguardia, non è delle più confortevoli. Per un cane anziano la situazione peggiora e può risultare addirittura disagevole a causa dell’età avanzata e dei problemi di salute, anche perché questi fattori riducono drasticamente le possibilità di adozione. Al rifugio del cane “Colle Altino” di Camerino (MC), fondato e gestito dalla locale sezione della Lega Nazionale Difesa del Cane, sono attualmente ...