LAOS CROLLA DIGA | MORTI E DISPERSI | 6600 SFOLLATI Video ultime notizie | il papa prega

LAOS - crolla diga in costruzione : “Molti morti e centinaia di dispersi”. Cinque miliardi di metri cubi d’acqua a valle : centinaia di persone sono disperse dopo il crollo di una diga idroelettrica in costruzione nel sud-est del Laos che ha travolto 6 villaggi. “Molte vite umane” sono andate perse e “gli sfollati sarebbero oltre 6500” scrive l’agenzia di stampa nazionale Laos News Agency. Il cedimento è avvenuto nella notte e ha riversato ha riversato nella valle sottostante Cinque miliardi di metri cubi di acqua. La diga si trova ...

