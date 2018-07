Laos | cede diga | almeno 20 morti

tuttosport

: #Laos: cede una diga, inondati 6 villaggi: centinaia dispersi e numerosi morti - Agenzia_Ansa : #Laos: cede una diga, inondati 6 villaggi: centinaia dispersi e numerosi morti - Agenzia_Ansa : Cede una diga in Laos, almeno 20 morti e centinaia di dispersi. L'acqua invade 6 villaggi, oltre 6600 persone senza… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Cede una diga in Laos, almeno 20 morti e centinaia di dispersi. L'acqua invade 6 villaggi, oltre 6600… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 25 LUG -20 persone hanno perso la vita a causa del crollo lunedì di unanella provincia sudorientale di Attapeu, nel, ma il bilancio finale delle vittime é destinato ad essere molto più alto.100 persone, riporta la Bbc, sono disperse mentre continuano senza sosta le ricerche di eventuali superstiti. Migliaia di persone hanno perso le loro case e sono in attesa dei soccorsi. Le autorità sono al lavoro con elicotteri e imbarcazioni per trarre in salvo gli abitanti dei villaggi spazzati via dalle acque.