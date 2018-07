L’alimentazione può influenzare comparsa ed evoluzione del diabete e di altre malattie

fondazioneserono

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il rapporto fra alimentazione e malattia è trattato molto, a proposito e a sproposito, sui mezzi di comunicazione. Un’ampia e approfondita revisione della letteratura scientifica sull’argomento è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista British Medical Journal (in italiano Giornale Medico Britannico). I risultati indicano che, a dispetto delle diete di esclusione oggi tanto di moda,più sana è fondata sempre sulle stesse regole di base. Schulze e colleghi hanno aperto il loro articolo con il semplice quesito: “può uno specifico alimento fornire benefici per la salute?” e in seguito hanno aggiunto domande più dettagliate: “adottando una certa alimentazione si prevengono le più frequenticroniche comecardiovascolari e cancro?” E ancora: “diete di esclusione come quelle vegetariane e vegane o come quelle che escludono lattosio, fruttosio e ...