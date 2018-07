L' acqua del Lambro è verde smeraldo | inquietudine a Milano Ma l' Arpa | Nessun

EMBARGO FINO ALLE 16 DEL 25 LUGLIO Marte - scienziati italiani scoprono lago di acqua salata e liquida che può contenere forme di vita Video : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Il cedimento della diga nel Laos - case e villaggi spazzati via da 5 miliardi di metri cubi d’acqua : vittime e centinaia di dispersi - si teme un bilancio drammatico [GALLERY] : 1/20 ...

Roma - il carcere Regina Coeli è senza acqua a causa della rottura di una tubatura : Il carcere Regina Coeli è a secco. Da questa mattina la casa circondariale di Roma, nel cuore di Trastevere è senz’acqua a causa di una rottura di una conduttura su via della Lungara. L’interruzione idrica coinvolge tanto gli uffici quanto le celle dei detenuti. La direzione dell’istituto di pena, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha già contattato l’Acea ma al momento i tecnici non sarebbero ancora ...

Messina - la barca della processione si inclina e il Sindaco finisce in acqua. Il video : La barca della processione si inclina e il Sindaco finisce in acqua. Domenica 22 luglio a Roccalumera, in provincia di Messina, è andata in scena come da tradizione la processione per la Madonna del ...

Cina - due terzi delle città a rischio siccità. Carenza più grave nella contea di Si - dove c’era acqua per riempire 420mila piscine : “Non c’è nemmeno un goccio d’acqua“. E’ difficile credere alle parole di Hui Chunjie, la trentacinquenne intervistata dalla rivista digitale Sixth Tone che lo scorso inverno ha deciso di lasciare il villaggio d’origine per trasferirsi nella contea di Si, nella provincia centrale dello Anhui, zona orientale della Cina. Ogni giorno Hui è costretta a trasportare un contenitore di acqua filtrata per quattro rampe ...

Da 13 giorni una nave con 40 migranti è bloccata al largo della Tunisia : a bordo stanno per finire cibo e acqua : Da oltre 10 giorni, la nave Sarost 5, che ha salvato un gruppo di 40 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo, è bloccata al largo della Tunisia perché nessun Paese nei dintorni ha intenzione di autorizzare lo sbarco e accogliere le persone tratte in salvo. A bordo il cibo e l'acqua stanno per finire.Continua a leggere

Musica : 'Come l'acqua per il violoncello' - il secondo appuntamento della rassegna 'Ve la raccontiamo noi… ' : ... assieme a Jacopo Laurino, Stradanova Slow Theatre: accanto alla normale attività teatrale si dedicano all'ideazione di spettacoli e a varie attività in campo culturale " teatrale. Pubblicità ...

acqua del rubinetto - quali sono le conseguenze sulla salute se la bevete : "Ecco tutte le scemenze che ci spacciano sul cibo". Filippo Facci analizza su Libero verità e dicerie in fatto di alimentazione. Ecco cosa dice dell'Acqua del rubinetto. Pochi sanno che l' Acqua del rubinetto subisce più controlli di quella mediamente imbottigliata, e che risulta spesso anche più s

Abbandonato per giorni senza acqua e cibo : la riconoscenza 'virale' del cucciolo : “Non potevo credere che tanto amore potesse provenire da un animale che aveva vissuto questo inferno”: sono le parole di una donna statunitense, che ha salvato dalla strada un cucciolo...

Bollette acqua - luce e gas : rincari del 6% in 16 mesi : Le Bollette di acqua, luce e gas sono sempre più salate: secondo una recente stima, tra il 2017 ed il 2018 gli aumenti sono stati pari al 6%, arrivando a superare di 4 volte tanto l'inflazione. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, questi aumenti hanno messo parecchio in difficolta' i consumatori, specialmente i più anziani. Quest'ultimi, per riuscire ad adempiere al pagamento di tutte le Bollette in questione, in un anno ...

TV - RAI5 : “Lungo il fiume e sull’acqua. Isole” svela storia e segreti dell’isola di Linosa : L’isola italiana più difficile da raggiungere, vulcanica e senza spiagge, si trova a un’ora di distanza da Lampedusa. È un’isola dalla terra nera, verde e selvaggia. Meta di moda negli anni ‘80, ma poi completamente abbandonata a sé stessa. “Lungo il fiume e sull’acqua. Isole”, in onda domenica 22 luglio alle 22.05 su RAI5, svela storia e segreti dell’isola di Linosa in compagnia del Barone, che fa la guida turistica; di ...

Piscina comunale : domenica riapre dopo il caso dell'acqua mancante : 'Sono stati ultimati i lavori di riempimento d'acqua e pulizia della vasca grande della Piscina comunale di Viale Dupré Theseider - spiega in una nota Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport ...

Spotorno : i bambini del campo solare alla scoperta del mare e dell'acquaticità : Finalmente al via l'attesa collaborazione tra la Società Nazionale Salvamento, il Comune di Spotorno e la cooperativa Cooperarci: i bambini del campo solare alla scoperta del mare e dell'acquaticità. ...

Amanti della musica a Limone per "Note d'acqua" sulla zattera in mezzo al lago Terrasole : Gli spettacoli hanno inizio alle 12 e sono comodamente raggiungibili con una passeggiata di circa venti minuti dall'arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ...