La vicina lo rapisce poi l’orrore Una fine tremenda | aveva solo 6 mesi

caffeinamagazine

: RT @Fn7She: #Louisiana “Rapisce il figlio della vicina di casa e poi gli dà fuoco: il bambino aveva solo 6 mesi.” Maledetta - marcoranieri72 : RT @Fn7She: #Louisiana “Rapisce il figlio della vicina di casa e poi gli dà fuoco: il bambino aveva solo 6 mesi.” Maledetta - juanne78 : RT @Fn7She: #Louisiana “Rapisce il figlio della vicina di casa e poi gli dà fuoco: il bambino aveva solo 6 mesi.” Maledetta - Rodolfo22455857 : RT @Fn7She: #Louisiana “Rapisce il figlio della vicina di casa e poi gli dà fuoco: il bambino aveva solo 6 mesi.” Maledetta -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “Il bambino più felice del mondo, con un grande sorriso per tutti”. Così lo descrive la famiglia nel necrologio. “Levi è stata una benedizione per la nostra famiglia e per tutti quelli che l’hanno incontrato. Lo ricorderemo sempre come la nostra piccola scimmietta”, conclude l’annuncio funebre del piccolo Levi, sepolto venerdì scorso.seie sarebbe stato ucciso da unadi casa, che l’avrebbe bruciato vivo, ora formalmente accusata di omicidio di primo grado e già finita in carcere. Il bambino non è morto subito, ma il giorno successivo in ospedale a seguito di atroci sofferenze. Quella di Levi è una storia terribile accaduta la settimana scorsa e che arriva da Natchitoches, nello stato della Louisiana, Stati Uniti. Una storia che fa venire i brividi che comincia con un’aggressione e con il rapimento del piccolo Levi Cole ...