La velocità di Milano spiegata da un negozio

ilgiornale

: 08:55 #A51 Traffico da Svincolo Cologno Monzese: S.S.Giovanni Sud a Allacciamento Tangenziale Nord Milano.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:55 #A51 Traffico da Svincolo Cologno Monzese: S.S.Giovanni Sud a Allacciamento Tangenziale Nord Milano.Velocità:10Km/h - pellicano88 : RT @VAIstradeanas: 07:43 #A51 Traffico da Svincolo Cologno Monzese: S.S.Giovanni Sud a Allacciamento Tangenziale Nord Milano.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:43 #A51 Traffico da Svincolo Cologno Monzese: S.S.Giovanni Sud a Allacciamento Tangenziale Nord Milano.Velocità:10Km/h -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Europa, mondo. Ed è un miracolo: la metropoli del lavoro, degli affari, della finanza sta compiendo la trasformazione in città turistica del presente, dove non si viene non tanto per ammirare la ...