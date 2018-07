Uefa sanziona il Marsiglia per incidenti causati dai suoi tifosi : L’Olympique Marsiglia dovrà giocare a porte chiuse la prossima partita casalinga in Europa League, secondo quanto stabilito dalla Uefa oggi, che ha sanzionato la squadra francese per gli incidenti causati dai propri tifosi. L’autorità calcistica europea ha inflitto una multa di 100.000 euro alla squadra di Rudi Garcia, che sarà esclusa da qualsiasi torneo europeo se i suoi tifosi saranno recidivi nelle prossime due stagioni. La ...

La Uefa sanziona il Marsiglia per gli incidenti causati dai tifosi : una gara a porte chiuse : L'Olympique Marsiglia dovrà giocare a porte chiuse la prossima partita casalinga in Europa League, secondo quanto stabilito dalla Uefa oggi, che ha sanzionato la squadra francese per gli incidenti ...

«Piani poco credibili» - ecco perché la Uefa ha sanzionato il Milan : Filtrano le prime indiscrezioni sulle motivazioni che hanno portato alla squalifica di un anno dalle competizioni europee L'articolo «Piani poco credibili», ecco perché la Uefa ha sanzionato il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa sanziona Atletico Madrid per striscione razzista : La Uefa ha sanzionato oggi l’Atletico Madrid con la parziale chiusura del suo stadio a causa di uno striscione razzista dei suoi tifosi nella finale di Europa League, lo scorso maggio. La squadra spagnola dovrà quindi chiudere nella prossima partita casalinga settori dello stadio Wanda Metropolitano che includono almeno 3.000 posti oltre a dover pagare una multa di 2.000 euro per il lancio di bengala. L’Atletico Madrid, guidato ...

Uefa incomprensibile : Milan sanzionato per un'ipotesi! E intanto la Figc tace... : Magari i tifosi del Milan hanno una visione troppo limitata di quello che avviene nel mondo finanziario, ma sono abituati a un altro modo di governare il Club. Come finirà la spinosissima questione? ...