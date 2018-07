La storia e le tradizioni della nostra terra Dal 31 agosto la Fiera di Sant' Alessandro

Solstizio d’Estate 2018 : significato - storia - riti - tradizioni e leggende in Italia : Cosa sappiamo del Solstizio d’Estate in Italia ? La religione cristiana, consapevole sempre più dell’importanza di questo giorno, decise di sostituire i riti pagani, che spesso prevedevano l’accensione di fuochi per tenere a bada demoni e spi riti maligni, con la festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno. La svolta cristiana fece si che alle feste solstiziali si sovrapposero quelle dei due Giovanni: San Giovanni Battista, per il Solstizio ...

Via della Transumanza Anzio-Jenne : cultura - storia - tradizioni e turismo in un progetto di grande valore : L’Amministrazione di Anzio, quella di Nettuno, quella dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruni, sono alcuni dei partecipanti, dell’incontro svoltosi domenica scorsa nel Comune di Jenne, per discutere del progetto “Via della Transumanza Anzio – Jenne“, l’iniziativa per istituzionalizzare un percorso che ha una tradizione lunghissima, che non può essere persa. Il protocollo prevede di valorizzare il percorso che un ...