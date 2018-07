La stella di Trump sulla  Walk of Fame di Hollywood presa a picconate

Usa - distrutta la stella di Trump sulla Walk of Fame di Hollywood - : L'atto sarebbe stato compiuto nella notte del 24 luglio da un 24enne, successivamente consegnatosi alla polizia e ora incriminato per vandalismo. L'episodio è già il terzo nel giro di due anni

Bene l'incontro tra Trump e Putin - ma la prossima volta ci deve essere anche l'Europa. Parla Ca stella neta : La questione non è tanto il rapporto di Usa e Israele con l'Iran, quanto piuttosto il rapporto di questo con l'intero mondo occidentale. Si deve creare un tavolo negoziale in cui tutti i problemi ...

George Lopez urina sulla stella di Donald Trump - il video : Non c'è davvero pace per la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Donald Trump , chiacchierato presidente degli Stati Uniti d'America. Negli ultimi due anni, ovvero da quando Trump si è insidiato alla Casa Bianca, la stella è stata più volte vandalizzata, fino all'ultimo 'attacco' avvenuto la notte scorsa. George Lopez , 57enne attore, regista e produttore statunitense, ha infatti deciso di urina rci sopra. Letteralmente. Il video è stato ...

Aereo cinese e suite stellare - Kim a Singapore per il summit con Trump : “Il mondo ci guarda” : Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo dell’Aereo privato di Air China, un Boeing 747-4J6 partito in mattinata da Pyongyang e usato dal governo cinese per il trasporto dei funzionari di governo, incluso il presidente Xi Jinping. «L’intero mondo sta guardando a questo storico summit», ha detto il leader nordcoreano in merito al faccia a faccia...